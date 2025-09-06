Kamusal destek sağlanmalı

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eğitim Sen hazırladığı raporla kırtasiye masraflarındaki artışı gözler önüne serdi. Rapora göre ilkokul öğrencisinin çantası ortalama 2 bin 800 ila 3 bin 800 TL’ye dolarken ortaokul ve lise öğrencilerinin çantası ise 4 bin ila 5 bin 800 liraya dolduğu belirtildi. Raporda bu rakamların, dar gelirli ailelerin çocukları açısından eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiği ifade edildi.

Son yıllarda derinleşen ekonomik krizin eğitim giderlerini de katladığı ifade edilen raporda “Kayıt ücretleri, zorunlu bağış, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar, ailelerin bütçesinde büyük yükler getirmektedir” denildi.

Eğitim masraflarındaki ortalama artışın yüzde 60’ın üzerinde olduğuna işaret edilen raporda şöyle denildi, “En temel okul ihtiyaçlarının dahi fahiş fiyatlara ulaşması, çocukların eğitim hakkını fiilen tehdit eder hale gelmiştir. Bu nedenle kırtasiye, okul çantası ve diğer eğitim giderleri konusunda kamusal destek sağlanmalıdır. Aksi halde eğitimde var olan eşitsizlikler daha da derinleşecek, çocuk ve gençlerin geleceği tamamen piyasaya teslim edilmiş olacaktır.”