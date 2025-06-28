Kamusal eğitim için yürüdüler

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Arjantin’de on binlerce akadamisyen ve üniversite öğrencisi, Devlet Başkanı Javier Milei’nin kamu eğitimi fonlarında yaptığı kesintilere ve düşük maaşlara karşı meşale yürüyüşü düzenledi.

Üniversitelerde 48 saatlik grevi de içeren eylemler kapsamında başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte sokaklara inen eylemciler, Kongre’ye bugün Kongre’ye sunulacak olan ve üniversitelerdeki araştırma fonlarını ve bilimsel eğitimi garanti altına alan yasa tasarısının kabul edilmesinin yanı sıra akademisyen maaşlarının artırılması talebiyle yürüdü.

Ekim ayında Kongre’de onaylanan tasarı için sokaklara dökülmüş, ancak protestoların hemen ardından Milei tasarıyı veto etmişti.

Tasarı bugün tekrar Kongre’ye sunulacak.