Kamusal projelere engel

31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde muhalefet, Türkiye nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını yönetme olanağını ele geçirdi. Çok sayıda seçim bölgesinde sandıktan birinci parti olarak çıkamayan AKP, kaybettiği belediyelere yönelik saldırgan tutumu nedeniyle tepki çekti. CHP’li belediyelere yönelik mali ve hukuki yaptırımlar, “AKP, seçmeni cezalandırıyor” yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Silkeleyin” talimatıyla mali ablukaya alınan belediyelerin eli kolu bağlandı. CHP idaresindeki ABB ve İBB’nin Covid-19 salgını sürecindeki bağış kampanyasının bloke edilmesi ile başlayan süreç, 2024 yılında kreş hizmetlerinin engellenmesi, 2025 yılında ise SGK borçları gerekçesiyle hesapların bloke edilmesiyle devam etti.

ENGELLEME GELENEĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın sosyal belediyecilik uygulamalarını engelleme geleneğinin eskiye dayandığını söyledi. Bulut’un açıkladığı belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde, kendisinden önceki başkanın kritik önemdeki projelerini durdurduğunu ortaya koydu. Gazete kupürlerine de yansıyan belgelere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde 47 bin 500 bebeğin yararlandığı bedava süt dağıtımını, “Bütçe açığını” gerekçe göstererek kesti. Erdoğan’dan önceki İBB Başkanı Nurettin Sözen döneminde başlatılan projenin, Erdoğan’ın kararına kadar dört buçuk yıl sürdüğü belirtildi.

ET MARKETİNE KAPAMA

Bedava sütün yanı sıra Nurettin Sözen döneminde, “Et fiyatlarını dengelemek ve yurttaşa ucuza et satmak” amacıyla İSMER’e bağlı kurulan et marketlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kapandığı belirlendi. İstanbullulara iki yıl boyunca hizmet veren marketlerin kapatılmasının, yurttaşların yanı sıra 50 milyon TL depozito veren 178 bayi sahibini de mağdur ettiği bildirildi.

Bulut, yoksulluğa çare üretemeyen iktidarın, emekliyi ve emekçiyi fitre verilebilir duruma getirdiğini kaydetti. Bulut, “Kendi yapamadıklarını, bizim belediye başkanlarımız yapınca rahatsız oluyor. Ekrem İmamoğlu, her ay 120 bin çocuğumuza ücretsiz süt desteği sunuyor. Mansur Yavaş, Erdoğan’ın parasıyla dağıtamadığı eti yıllardır, yaklaşık 260 bin aileye ücretsiz veriyor.” dedi.

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BELEDİYELERE ENGELLEMELER

CHP idaresindeki belediyelerin, Mart 2019 itibarıyla hayata geçirdiği uygulamalar yönelik engellemeler dikkati çekiyor. Engellenmesi kamuoyunda yankı bulan bazı projeler ise şöyle sıralanıyor:

• Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması için başlatılan bağış kampanyasının paralarına el konuldu.

• SGK borçları bahanesiyle belediyelerin mali hesapları bloke edildi.

• Belediyelerin kreş hizmeti, engellendi.

• Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Bedava ekmek” kampanyası Valilik kararıyla durduruldu.