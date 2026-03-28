Kamuya ait taşınmazlar yine vitrine konuldu

Oktay EVSEN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eliyle 4 ilde 20 taşınmaz daha satış kapsamına alındı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte kamuya ait taşınmazların satış ve imar yoluyla piyasaya açılması hız kazandı. Sürecin 2028 sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

Karara göre Ankara, Gaziantep, Van ve Afyonkarahisar’da kamuya ait taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. İstanbul Şişli’deki Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaza ilişkin imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait İzmir Karşıyaka’daki Bostanlı İskelesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu da kabul edildi. Çeşitli kamu arazilerinin şirketlere satışı da onaylandı. Ankara Çankaya’daki taşınmazlar 2 milyar 300 milyon lira bedelle Söğütözü İnşaat’a, Çanakkale Merkez Çınarlı köyündeki taşınmazsa 186 milyon lira bedelle Fibey İnşaat’a devredildi. İstanbul Şile’deki taşınmaz 46 milyon 600 bin lira bedelle Admer Madencilik şirketine satıldı.