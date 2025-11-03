Kamuya alımda mülakat mağduriyeti: İl birincisi sözlü sınavda elenmiş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı videolu açıklama ile kamuya alımlarda yazılı sınavda il birincisi olan Salih Hızarcı adlı gencin, mülakatlarda sözlü sınavda elendiğini belirtti. Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavlarında 93 alarak İzmir birincisi olan gencin sözlü sınavda elendiğini dile getiren Öztürkmen, "İl birincisini mülakatla elemek rezaletin belgesidir" dedi.

Kamuya alımlardaki mülakatlarda haksızlık yapıldığına ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, "AKP iktidarında kamuya alımlarda yapılan mülakatlarda yaşanan skandallara her gün yenileri ekleniyor. Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavlarında 93 alarak İzmir birincisi olan, Türkiye genelinde derece yapan Salih Hızarcı sözlü sınavda eleniyor. Yıllarca eğitim gören, liseyi-üniversiteyi başarıyla bitiren, kurumların sınavında derece yapan gencimiz, mülakat denilen zulüm uygulaması ile bir değil iki defa kanunsuz şekilde eleniyor. Mülakat denen torpil düzeni yüzbinlerce mağdur yarattı" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"AKP İKTİDARINDA KAMUYA ALIMLARDA YAPILAN MÜLAKATLARDA YAŞANAN SKANDALLARA YENİLERİ EKLENİYOR"

"AKP iktidarında kamuya alımlarda yapılan mülakatlarda yaşanan skandallara her gün yenileri ekleniyor. Bugüne kadar mülakatlarda yaşanan pek çok skandalı kamuoyuna açıkladım. Bugün paylaşacağım mülakat skandalının mağduru Salih Hızarcı, bir değil iki kere torpil düzeninin kurbanı oluyor. İzmir'de yaşayan bu genç vatandaşımız, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan sınavlara giriyor. 1-20 Nisan tarihlerinde yazılı bölümü, 18-29 Ağustos tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanı Yardımcılığı giriş sınavlarında derece yapan Hızarcı, sözlü sınavda eleniyor.

İL BİRİNCİSİNE SÖZLÜ SINAVDA 45 PUAN VERİLMİŞ

Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavlarında 93 alarak İzmir birincisi olan, Türkiye genelinde derece yapan bu vatandaşımız, sözlü sınavda sadece 45 puan verilerek eleniyor. Sözlü sınavda üç soru sorulan vatandaşımız, bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini belirtiyor. Verilen 45 puan, tamamen elemeye yönelik, yani başkalarını kadroya almak için. 143 aday arasında birinci olan Hızarcı, 35 kişilik asil listeye giremediği gibi 8 yedek arasına bile giremiyor. Aynı vatandaşımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı kadrosu için de sınava giriyor. Sınavı başarılı geçiyor 83 puan alıyor. Yine sözlü sınavda 70 puan sınırının hemen altında, 69 puan verilerek eleniyor. Sözlü sınavda 70 puan altı alanlar başarısız sayıldığı için, sınavı kazanması istenmeyenlere organize şekilde 69 puan verildiği görülüyor. 70 puan alsa bu kişi ve sınavda başarılı olan pek çok kişi işe alınacak. Sınavdan 83 alan bu vatandaşımız, mülakatta 70 puan altında kaldığı için 210'u asil 105'i yedek listeye girmeye hak kazanmıyor.

"ONLARCA YURTTAŞIMIZ, SİSTEMLİ ŞEKİLDE ELENİRKEN SADECE İSTENİLEN KİŞİLER BAŞARILI SAYILIYOR"

69 puan verilen onlarca yurttaşımız, sistemli şekilde elenirken sadece istenilen kişiler başarılı sayılıyor ve devlette bu şekilde kadrolaşılıyor. Yıllarca eğitim gören, liseyi-üniversiteyi başarıyla bitiren, kurumların sınavında derece yapan bu gencimiz, mülakat denilen zulüm uygulaması ile bir değil iki defa kanunsuz şekilde eleniyor. Mülakat denen torpil düzeni yüzbinlerce mağdur yarattı. Emekleri çalınan insanlarımız çaresiz. KPSS'de atanacak puanı alan binlerce öğretmen, mülakatlar ile kontenjan dışına çıkarıldı. Samsun Asarcık'ta birinci sırada girdiği mülakatta elenen Doğuş Can Kavaklı'nın canına kıyması ne çabuk unutuldu!

"KAMUDA TORPİL KATMERLEŞEREK DEVAM EDİYOR"

Daha önce Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdim. O sınavda da 94-95 puan alan adaylar elenirken, 70 puan alanlar atanmıştı. Mülakat mağdurları yargıya başvurunca Adalet Bakanlığı tam 65 davada “adaletsizlik”ten mahkûm oldu. Mağdurlar tekrar mülakata girdi ancak tamamı yine elendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce “Mülakatı kaldıracağız” sözü verdi ama bırakın kaldırmayı, kamuda torpil katmerleşerek devam ediyor. Kamuya güvenin yeniden tesisi, liyakatli bir sistemin inşasıyla mümkündür. Gençlerimizin umutlarını söndüren, emeklerini gasp eden bu uygulama son bulmalı. Seçim dönemlerinde verilen vaatler yerine getirilmedi. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu? Bu gençlerin hayatını çalmak kimin hakkıdır? İl birincisini mülakatla elemek rezaletin belgesidir!"