Kamuya faturası 32,5 milyar TL oldu

AKP iktidarlarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar kritik çok sayıda alan özel sermaye gruplarına bırakıldı. Hoyrat özelleştirmelerden, elektrik dağıtım işi de payını altı. İktidar, 2013 yılında elektrik dağıtım işini tamamıyla özel sektöre devretti.

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Kamudan milyarlarca liralık enerji ihaleleri alan elektrik dağıtım şirketlerine, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da fahiş ödemeler yaptı.

2024’TE REKOR ÖDEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik mali raporları, enerji alanındaki fahiş fiyat artışları ile şirketlere yapılan ödemelerin büyüklüğünü ortaya koydu. 2021 yılında 2,9 milyar TL, 2020 yılında 10,4 milyar TL, 2023 yılında 23,6 milyar TL olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden şirketlere aktarılan tutar, 2024 yılında ise 32,5 milyar TL’ye fırladı.

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında 2024’te yapılan 32 milyar 515 milyon 775 bin TL’lik ödemenin 26,6 milyar TL’sinin bakanlık bütçesinden karşılandığı kaydedildi. Toplam 5,9 milyar TL’lik ödemesinin ise belediyeler ve il özel idarelerince karşılandığı belirtildi.

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ÇARPICI ARTIŞ

Şirketlere 2021-2024 döneminde yapılan ödemeler, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL