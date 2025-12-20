Kamuyu Cengiz aydınlatacak

AKP iktidarında kamu ihaleleri ile iktidara yakın sermaye grupları servetlerine servet kattı. Elektrik dağıtımında 2011’de yapılan özelleştirme, yurttaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakırken iktidara yakın sermaye gruplarına yeni kazanç kapısı araladı. Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik de kamudan en fazla elektrik ihalesi alan şirketlerin arasında yer aldı. Cengiz Elektrik’e, milyonlarca liralık yeni kamu ihaleleri verildiği öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 13 Kasım’da, “2026 Yılı Genel Müdürlük Hizmet Binası İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” ihalesi düzenledi. İhaleye, Aycan Toptan Elektrik, Cengiz Elektrik ve Dicle Elektrik olmak üzere üç elektrik şirketi teklif sundu. DHMİ, ihale kapsamında alacağı hizmet için 11 milyon 666 bin 845 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, nihai kararını 10 Aralık’ta verdi. DHMİ ile Cengiz Elektrik arasında sözleşme imzalandı. Cengiz Elektrik’in, DHMİ’nin çıkardığı yaklaşık maliyet hesabının üzerinde teklif verdiği belirtildi. Şirket ve DHMİ arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ihale dosyasına, 11 milyon 775 bin 770 TL olarak yansıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, “2026 Yılı Elektrik Enerjisi” ihalesi ise 24 Kasım’da gerçekleştirildi. Toplam beş şirketin teklif verdiği ihale, 15 Aralık’ta sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın elektrik enerjisi alım ihalesinin kazananı da Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi oldu. Şirket ile bakanlık arasında 40 milyon 196 bin TL’ye el sıkışıldı.