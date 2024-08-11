‘Kamyoled Sineması’ ile açık havada sinema keyfi

Kültür Sanat Servisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak günlerin yaşandığı yaz aylarında yurttaşlara ‘Kamyoled Sineması’ ile açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Bursa’nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların yaz akşamlarını değerlendirebileceği farklı bir projeyi daha başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yurttaşlara şehrin farklı noktalarında açık hava sineması keyfi sunan ‘Kamyoled Sineması’nın ilk durağı, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi oldu. ‘Coco’ isimli animasyon film gösteriminin yapıldığı programa yurttaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar açık havada eğlenceli zaman geçirdi. Etkinlik öncesi katılanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

Yazlık sinema keyfi ‘Kamyoled Sineması’nın ilk 3 seansı, bin 300’ün üzerinde çocuk ve yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ağustos ayı boyunca gösterimlerine devam edecek olan ‘Kamyoled Sineması’, İnegöl, Orhangazi, Yenişehir, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da sinemaseverlerle buluşacak.