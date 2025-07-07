Kamyon alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişinde kamyon alev aldı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü, dumanları fark ederek araçtan indi. Kamyon kısa süre sonra alevler arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede olay yerine gelen yangına müdahale etti. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.