Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara bayramda trafik yasağı

Gizem CENGİL/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, bayram tatilinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, cuma saat 16.00'dan pazar saat 01.00'e kadar Ankara-Eskişehir kara yolu İzmir yönünde geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile okulların ara tatil süresinin aynı döneme rastlaması ile birlikte özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldü. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında tedbir alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; ilimizden İzmir ili istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, arada kalan girişler dahil, seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." (DHA)