Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı
Kaynak: DHA
Edirne'de yük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
Kaza, Edirne-Havsa kara yolunun Sazlıdere köyü yakınlarındaki döküm sahasında meydana geldi.
S.A.'nın kullandığı kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi. S.A. araçta sıkışırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı S.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.