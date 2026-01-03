Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Hayri öldü

Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hayri Mert Hastürk (17), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü S.D. (59), gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. S.D. idaresindeki 33 AIT 042 plakalı kamyon ile kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk'ün kullandığı 07 BMD 636 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayri Mert Hastürk, olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından Hastürk'ün cansız bedeni morga kaldırıldı, kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı. Hastürk'ün cenazesi Konaklı Mandıra Mezarlığı’na defnedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

