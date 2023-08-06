Kamyon ile çarpışan tırın kupası ayrıldı: 1 yaralı

Elazığ’da kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın kupası ayrılırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AY 876 plakalı kamyon ile 33 AGZ 259 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyon ile çarpışan tırın kupası ayrılırken, kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.