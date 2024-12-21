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Kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 15:04
  • Giriş: 21.12.2024 15:04
  • Güncelleme: 21.12.2024 15:04
Kaynak: İHA
Kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoğun sis nedeniyle bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 LC 221 plakalı kamyon ile 02 DF 769 plakalı minibüs, sisli hava şartları nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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