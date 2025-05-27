Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki yeni yapılan Akçakale çevreyolu kavşağında meydana geldi. Celal T.’nin kullandığı 63 LC 093 plakalı otomobil ile Şeyhmus A.’nın kullandığı 21 ADS 483 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celal T. ile birlikte aynı araçta bulunan Damla T. Muhammed Can T. ve Adile T. yaralandı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 65 yaşındaki Adile T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.