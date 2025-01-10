Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş’ın Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen Mercedes marka kamyon ile Tofaş marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar çekici marifetiyle yol dışı edildi.