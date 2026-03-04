Kamyon ile otomobil çarpıştı:2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü Gökhan M. (49) ve eşi Fatma M. hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Gökhan M. idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve Gökhan M. ile otomobilde bulunan yolcular İ.M., R.M., F.M., F.K.M. (5) hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve ve eşi Fatma M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.