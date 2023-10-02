Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi.

Geçen hafta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı aynı kavşakta meydana gelen kazada bu kez kamyon ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi.