Kamyon korkuluklara çarptı, yüksek gerilim hattında patlamalar yaşandı

İstanbul Bayrampaşa’da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattı korkuluklarına çarparak yüksek gerilim hattına temas etti; kıvılcımlar ve patlamalar meydana geldi, olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı’nda sabah saat 09.45 sıralarında bir kamyon geri manevra yaptığı sırada tramvay hattı kenarındaki metal korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yüksek gerilim hattına temas etti. Temas sonucu kıvılcımlar çıktı ve art arda patlamalar yaşandı.

Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, "Sabah kamyon sokağın içine girerken arkasını tramvayın korkuluklarına çarptı. Korkuluklar tramvay hattındaki elektrikten dolayı alev aldı, duman attı. Üç, beş dakika stres panik oldu. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla düzelttiler. Ama gerginlik sıkıntı oluştu" dedi.