‘Kamyon’ oyunu 7 Şubat’ta Şişli Tiyatrosu’nda

Memet Baydur’un kaleme aldığı ‘Kamyon’ adlı oyun, 7 Şubat’ta İstanbul’daki Şişli Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Oyun; şoför Necati, hamallar Abuzer ve Şaban ile muavin Recep; geçmişleri, umutları ve çatışmalarıyla ortak bir bekleyişin içinde buluşuyor. Kamyonun kasasında yer alan sandıklar ve içeriği bilinmeyen dördüncü sandık, oyunun merak duygusunu diri tutarken; tamirci Angut’un gelip gelmeyeceği sorusu anlatının gerilimini besliyor. Köylü kadınların talepleri ve muhalif duruşları ise metnin alegorik katmanlarını güçlendiriyor.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Şenol Önder, Baydur’un metnine sadık kalarak yalın ama güçlü bir sahne dili kuruyor. Reji, dramaturji, ışık ve dekorun uyumlu biçimde birleştiği sahneleme, oyunun bütünlüklü yapısını destekliyor.

Sahnedeki oyunculuklar yapımın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor. Hamal Abuzer rolünde Selçuk Delipınar, fiziksel ve duygusal yoğunluğu yüksek bir performans sergilerken; Mehmet Okuroğlu, Şoför Necati karakterinde inandırıcı bir çizgi yakalıyor. Hamal Şaban’ı canlandıran Ümit İlban, sahnedeki enerjisi ve içtenliğiyle oyunun duygusal yükünü taşıyan isimlerden biri oluyor. Oğuzhan Yörük’ün performansı oyunun tutarlılığına katkı sunarken, Gülay Sütçü ve Başak Kalkan da sahnedeki dengeyi tamamlayan isimler arasında yer alıyor.

‘Kamyon’ yalnızca bir yol hikâyesi değil; yolda kalmış hayatların birbirini taşıma ihtimaline dair güçlü ve güncel bir sahne anlatısı olarak öne çıkıyor.