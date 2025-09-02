Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kamyon şarampole uçtu: Sürücü ağır yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2025 19:35
  • Giriş: 02.09.2025 19:35
  • Güncelleme: 02.09.2025 19:35
Kaynak: İHA
Kamyon şarampole uçtu: Sürücü ağır yaralı

Erzurum’da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında E.Y. idaresindeki kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından kaza yerine 112 sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol