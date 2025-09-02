Kamyon şarampole uçtu: Sürücü ağır yaralı

Erzurum’da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında E.Y. idaresindeki kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından kaza yerine 112 sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.