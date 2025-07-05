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Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 12:53
  • Giriş: 05.07.2025 12:53
  • Güncelleme: 05.07.2025 12:53
Kaynak: DHA
Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı

Emre ÖNCEL/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Ayvacık ilçesinde şarampole devrileh kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. O.Ş.’nin (27) kontrolünü yitirdiği 55 LJ 444 plakalı kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada O.Ş. ile yanındaki S.K. (25), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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