Kamyona çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kamyona çarpmamak için ani manevra yapması sonucu takla atıp kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir'e giden 45 U 6446 plakalı otomobilin sürücüsü Cafer Kaçar, iddiaya göre aniden önüne çıkan, plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Mercan Kaçar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cafer ve Mercan Kaçar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen kamyonun şoförü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)

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