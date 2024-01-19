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Kamyonda 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 19.01.2024 12:38
  • Giriş: 19.01.2024 12:38
  • Güncelleme: 19.01.2024 12:38
Kaynak: DHA
Kamyonda 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonda, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri bir kamyonla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı.

17 Ocak'ta ekipler, söz konusu kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Z.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.U tutuklandı. 

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