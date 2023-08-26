Kamyonda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda meyve yüklü kamyonda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Alınan bilgiye göre A.Ö.’nün sürücülüğünü yaptığı meyve yüklü kamyon, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde seyir halinde iken, kasa kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü A.Ö., aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

Bu esnada kamyon kasasında çıkan yangından yükselen alevler, otoyol yanında bulunan ağaçlık ve çalılık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri, hem araçtaki hem de ağaçlık alandaki alevleri söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu.