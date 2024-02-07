Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, dorsenin kapaklarının açılması sonucu rampa aşağıya düştü. İş makinesi, park halindeki bir otomobili ezerek durabilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Alaşehir’in Uluderbent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında belediyeye ait A.Ş. yönetimindeki tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Uluderbent Mahallesi Sabancı rampasından çıktığı sırada arka kapaklarının açılması sonucu, rampa aşağıya düştü.

Rampa aşağı boşta giden iş makinesi önce yol kıyısında bulunan elektrik direğini devirdi ardından da E.Y.’ye ait park halindeki 45 ZB 542 plakalı otomobili ezerek durabildi. Olay anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.