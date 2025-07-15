Kamyondan düşen tuğlalar yolu kapattı

Eskişehir’de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yola düşen tuğlalar nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesinde bulunan Eti Caddesi ve Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tuğla yüklü bir kamyonun kasasındaki malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Yolun büyük bir kısmını kaplayan tuğlalar nedeniyle araç geçişi bir süreliğine aksadı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar dökülen tuğlaları elleriyle toplayarak yolu trafiğe açmaya çalıştı. Kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yola saçılan tuğlalardan sağlamları kepçe yardımıyla kamyona geri yüklenirken, kırık tuğlalar ise yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu, tuğlaların toplanmasının ardından normale döndü.