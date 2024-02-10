Kamyonet, aday sürücünün kullandığı otomobile çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin direksiyon sınavındaki aday sürücünün kullandığı otomobile çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih A. (26) yönetimindeki 16 FH 2053 plakalı kamyonet, direksiyon sınavına giren aday sürücü Sibel A. (32) yönetimindeki 16 PD 403 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü adayı ile otomobildeki sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.