Kamyonet, caddede refüjü aşıp karşı şeride geçti; o anlar kamerada

Recep BAĞDAT/MALAYA,(DHA)-MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde kamyonet, trafiğin yoğun olduğu caddede refüjden çıkarak karşı şeride geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, trafiğin yoğun olduğu caddede refüjden çıkarak karşı şeride geçti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

