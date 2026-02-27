Giriş / Abone Ol
Kamyonet, caddede refüjü aşıp karşı şeride geçti; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 27.02.2026 13:51
  • Giriş: 27.02.2026 13:51
  • Güncelleme: 27.02.2026 13:51
Kaynak: DHA
Recep BAĞDAT/MALAYA,(DHA)-MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde kamyonet, trafiğin yoğun olduğu caddede refüjden çıkarak karşı şeride geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, trafiğin yoğun olduğu caddede refüjden çıkarak karşı şeride geçti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

