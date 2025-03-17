Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4’ü jandarma 5 yaralı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kamyonet, jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 4’ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu Yado Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAL 174 plakalı kamyonet, devriye görevi yapan 12 AP 534 plakalı jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ve hafif ticari araçtaki 4 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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