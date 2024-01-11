Kamyonet ile çarpışan otomobildeki bakıcı öldü

Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu Ramilya İskanderova (47) hayatını kaybetti, bakıcılığını yaptığı 3 yaşlarındaki çocuk ile sürücüyaralandı. Olay yerine gelen İskanderova'nın kızı, gözyaşlarını tutamadı. Ramilya İskanderova ile yanındakilerin, piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sularında Kemer-Antalya yolu Konyaaltı Bulvarı Küçük Çaltıcak mevkinde meydana geldi.

Kent merkezinden yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan (43) idaresindeki 07 GH 358 plakalı otomobil ile Kemer istikametinden kent merkezine gelmekte olan Durmuş Karakuş (40) kontrolündeki 07 GFU 99 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurduktan sonra yan döndü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşlarında olduğu öğrenilen R.S. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı olduğu öğrenilen Kazakistan uyruklu Ramilya İskanderova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Durmuş Karakuş ise kazayı yara almadan atlattı. Durmuş Karakuş, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Yapılan araştırmada, ailenin Küçük Çaltıcak Plajı'na piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.