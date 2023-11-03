Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kamyonet ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bartın-Çaycuma yolu Akyamaç mevkisinde, M.C.’nin (70) kullandığı 06 FE 896 plakalı kamyonet ile M.Ö. (47) idaresindeki AAZ 529 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada M.Ö. (47), M.C. (70), A.V. (48), O.A. (32), N.C. (21), E.A. (21), U.C.D. (19), T.K. (22), R.O. (20), T.K. (26) ve R.D. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.