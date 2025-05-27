Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı ile 12. Bulvar kesişim kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 68 KR 613 plakalı kamyonet ile R.Ş. (57) yönetimindeki 68 AFH 425 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.