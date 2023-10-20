Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda yaşandı. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Bekir Varol’un kullandığ kamyonet ile, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Avcı’nın kullandığı motosiklet Sülek kavşağında çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim Avcı ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Altıngök yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.