Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Hacı Bekir Yıldız (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Hacı Bekir Yıldız idaresindeki otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç.'nin (26) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Hacı Bekir Yıldız hayatını kaybetti; eşi N.Y. (45), oğlu jandarma uzman çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21), dünürü A.B. (54) ve kamyonetin sürücüsü T.Ç. ise yaralandı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.