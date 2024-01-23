Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada A.D. yaralandı.

İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.