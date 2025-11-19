Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 59 AKB 213 plakalı otomobil ile karşı yoldan kontrolsüz dönüş yapan Tahsin T.'nin kullandığı 42 EST 10 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet A. ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI