Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğançam Mahallesi Yeni sokakta meydana geldi. Ahmet Ali Çelik’in kullandığı otomobil karşı yönden gelen Abdul Metin Urut idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler Ahmet Ali Çelik ve Abdul Metin Urut ile yolcu olarak Özgür İliş yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.