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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 16:02
  • Giriş: 25.05.2025 16:02
  • Güncelleme: 25.05.2025 16:03
Kaynak: İHA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde kamyonet ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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