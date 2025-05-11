Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 06 AZ 940 plakalı otomobil ile 38 PP 553 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1 kişinin ilk müdahalesini yaparken, kazaya karışan araçlar ise çekici yarcımıyla bulunduykları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.