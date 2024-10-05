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Kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’da köy yolunda traktörle kamyonetin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 17:28
  • Giriş: 05.10.2024 17:28
  • Güncelleme: 05.10.2024 17:28
Kaynak: İHA
Kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı


Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran Köyü mahalle yolu içerisinde meydana geldi. Süleyman Ö. idaresindeki 14 AK 650 plakalı kamyonet ile Arif G. yönetimindeki traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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