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Kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 12:37
  • Giriş: 24.07.2025 12:37
  • Güncelleme: 24.07.2025 12:37
Kaynak: İHA
Kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza sabah 08:30 sıralarında, Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Osman Ü. (43) idaresindeki 16 YV 733 plakalı kamyonet aynı yönde seyreden Sait B. yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonette bulunan sürücü Osman Ü. yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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