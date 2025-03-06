Kamyonet, kamyonla kafa kafa çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yem dolu kamyonla çarpışan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek istikametine seyir halinde olan 10 AKJ 86 plakalı yem kamyonu, karşı yönden gelen kamyonetle virajda çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Jandarma, acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiyesi ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.