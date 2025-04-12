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Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 12:59
  • Giriş: 12.04.2025 12:59
  • Güncelleme: 12.04.2025 12:59
Kaynak: DHA
Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da kar küreme aracına çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammed Adam (25) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy bölgesinde meydana geldi. Kars'tan Ardahan'a mobilya taşıyan ve plakası öğrenilemeyen Muhammed Adam yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle bölgede tuzlama yapan kar küreme aracına arkadan çarptı. Sürücü Muhammed Adam öldü. Kamyonette sıkışan yaralılar Cesur İnce ve Abubekir Omak ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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