Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi

  • 25.12.2025 22:38
Kaynak: DHA
Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu. Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı. (DHA)

