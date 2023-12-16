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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Ankara-Tarsus Otoyolu üzerinde açık kasa kamyonetin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 23:14
  • Giriş: 16.12.2023 23:14
  • Güncelleme: 16.12.2023 23:15
Kaynak: İHA
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada


Tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ankara-Tarsus Otoyolu Ulukışla mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan açık kasa kamyonetin kasasında 2 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi gece saatlerinde yanlarında battaniye ile yolculuk yaparken kamyonet ise uyarılara rağmen yoluna devam etti.

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