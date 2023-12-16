Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Ankara-Tarsus Otoyolu üzerinde açık kasa kamyonetin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.



Tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ankara-Tarsus Otoyolu Ulukışla mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan açık kasa kamyonetin kasasında 2 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi gece saatlerinde yanlarında battaniye ile yolculuk yaparken kamyonet ise uyarılara rağmen yoluna devam etti.