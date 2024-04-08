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Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 11:09
  • Giriş: 08.04.2024 11:09
  • Güncelleme: 08.04.2024 11:10
Kaynak: DHA
Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı

Bursa'da kamyonetin minibüse yandan çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan Yusuf Ç. (30) yönetimindeki kamyonet, Hicran Sokak'tan çıkan İsmail D.'nin (21) kullandığı minibüse yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs askıda kaldı. Sürücüler ile minibüsteki Faruk Ç. (32) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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