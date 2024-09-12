Kamyonet, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yener Kara yönetimindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Saci Kılıçaslan idaresindeki 31 RAB 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve eşi itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Satı Kılıçaslan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşi Necla Kılıçaslan ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yener Kara jandarma tarafından gözaltına alındı. Necla Kılıçaslan’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.