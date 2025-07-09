Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Selda FIRAT/KÜRTÜN (Gümüşhane)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamin Yaylası'nda meydana geldi. İbrahim Köse idaresindeki 34 JV 907 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce sürücü İbrahim Köse'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Ayşe K. (60), Saadet H. (57), İbrahim H. (58), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5), ambulanslarla Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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