Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Karlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Burçay Arslan(25) idaresindeki 57 AAN 215 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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